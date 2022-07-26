Эксперт пояснила, какие документы требовать у нового собственника помещения, прежде чем платить ему аренду

Отвечая на вопрос, эксперт «Клерка» Алена Солянкина пояснила, что при смене собственника помещения для арендатора ничего не меняется.

И если ни прежний собственник, ни новый не сообщили арендатору о сделке, то платить арендные платежи можно прежнему владельцу помещения.

Но с момента перехода права собственности на офисы к новому владельцу переходят и права на получение арендных платежей за них.

Поэтому, если арендатор будет платить арендную плату по старым реквизитам, то между прежним и новым владельцами помещения может возникнуть спор.

Перед очередным платежом аренды надо обратиться к новому владельцу офиса и попросить у него уведомление с новыми реквизитами.

При этом сам договор аренды можно не перезаключать.

А еще арендатор должен платить налог на имущество с неотделимых улучшений.