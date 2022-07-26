Арендные отношения

Эксперт пояснила, какие документы требовать у нового собственника помещения, прежде чем платить ему аренду

Собственник продал офисное помещение вместе с арендаторами. Арендатору, прежде чем платить, стоит убедиться, что новый собственник именно тот, за кого себя выдает.

Версия для печати

Отвечая на вопрос, эксперт «Клерка» Алена Солянкина пояснила, что при смене собственника помещения для арендатора ничего не меняется.

И если ни прежний собственник, ни новый не сообщили арендатору о сделке, то платить арендные платежи можно прежнему владельцу помещения.

Но с момента перехода права собственности на офисы к новому владельцу переходят и права на получение арендных платежей за них.

Поэтому, если арендатор будет платить арендную плату по старым реквизитам, то между прежним и новым владельцами помещения может возникнуть спор.

Перед очередным платежом аренды надо обратиться к новому владельцу офиса и попросить у него уведомление с новыми реквизитами.

При этом сам договор аренды можно не перезаключать.

А еще арендатор должен платить налог на имущество с неотделимых улучшений.

Остались вопросы? Задайте их нам!

«Клерк.Консультации» - сервис, где бухгалтеры, кадровики и ИП могут задать неограниченное количество вопросов на любые темы и получить ответ в течении суток! Эксперты дадут быстрые и развернутые ответы на любые вопросы о кадрах, праву, бухучету, налогах

И это все всего от 6 000 рублей в месяц. Попробуйте сейчас, заполните форму ниже и нажмите “отправить”.

Арендные отношения

Эксперт пояснила, какие документы требовать у нового собственника помещения, прежде чем платить ему аренду

Собственник продал офисное помещение вместе с арендаторами. Арендатору, прежде чем платить, стоит убедиться, что новый собственник именно тот, за кого себя выдает.9999

Налоги, взносы, пошлины

При оплате расходов исполнителя по ГПХ страховые взносы и НДФЛ начислять не надо

Если заказчик оплачивает за физлиц - договорников ГПХ проезд, проживание и питание в своих интересах, то НДФЛ и страховые взносы не начисляются. Если нет трудового договора и договора ГПХ, то нужно начислить только НДФЛ.

Повышение квалификации

Трудовые отношения

Сотрудника уволили, потому что он соврал о причине прогула. Но суд его восстановил — истинная причина была уважительной

В объяснительной записке работник указал, что не вышел на дежурство, так как участвовал в следственном эксперименте. В МВД это не подтвердили. Работника уволили.

Мероприятия

Разместить
Стандартный вычет

Будут давать стандартный вычет на взрослых недееспособных детей

Сейчас стандартный налоговый вычет дают родителям на детей до 18 лет или до 24 лет, если они студенты. Это ограничение по возрасту уберут для детей и подопечных, которые признаны недееспособными.

Страховые взносы

Для сотрудников с разъездным характером работы установят необлагаемый лимит суточных – 700 рублей

Работодатель может прописать в локальном акте любой размер суточных для сотрудников, у которых разъездной характер работы. Вся эта сумма будет свободна от НДФЛ и взносов. Но скоро установят лимит.

Читать еще