Брокеры будут удерживать НДФЛ с дивидендов от иностранных ценных бумаг

Брокеры будут удерживать НДФЛ у инвесторов, если такие дивиденды поступают на счет у таких профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Поправки в НК с такой нормой разработал Минфин.

Сейчас по иностранным бумагам российский брокер налог не удерживает. Но налог по законам чужой страны удерживает иностранный эмитент или брокер.

Если между Россией и этой страной есть соглашение об избежании двойного налогообложения, то при уплате НДФЛ в РФ можно зачесть иностранный налог на доходы.

По новой норме наш брокер сам удержит налог и инвесторам не придется декларировать своих доходы.