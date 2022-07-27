Брокеры будут удерживать НДФЛ с дивидендов от иностранных ценных бумаг

Брокеры будут удерживать НДФЛ у инвесторов, если такие дивиденды поступают на счет у таких профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Поправки в НК с такой нормой разработал Минфин.
Сейчас по иностранным бумагам российский брокер налог не удерживает. Но налог по законам чужой страны удерживает иностранный эмитент или брокер.
Если между Россией и этой страной есть соглашение об избежании двойного налогообложения, то при уплате НДФЛ в РФ можно зачесть иностранный налог на доходы.
По новой норме наш брокер сам удержит налог и инвесторам не придется декларировать своих доходы.