Трудовое право

ИП не работает сам у себя. Трудового договора и записи в трудовой книжке не будет

Деятельность ИП – не трудовая и о ней не вносят запись в трудовую книжку.

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ИП не может выступать одновременно и работодателем, и работником, заключая трудовой договор. Другими словами, нельзя работать по трудовому договору у самого себя.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 20.06.2022 № 14-6/ООГ-4069.

Деятельность ИП трудовой деятельностью по смыслу трудового законодательства не является. Запись о такой деятельности не может быть отражена в трудовой книжке.

Трудовое законодательство действует для ИП только в том случае, когда они выступают работодателями и нанимают на работу сотрудников.

Отметим, что не все ИП осознают отсутствие трудовых отношений. Бывают курьезные случаи.

Например, ранее мы рассказывали про ИП, которая сама себе начисляла зарплату и платила с нее взносы. Бизнес-леди рассчитывала таким образом увеличить свою пенсию.

Что примечательно, несколько лет ПФР исправно принимал отчеты, в которых и страхователем, и застрахованным лицом был один и тот же человек.

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