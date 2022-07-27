ИП не работает сам у себя. Трудового договора и записи в трудовой книжке не будет

ИП не может выступать одновременно и работодателем, и работником, заключая трудовой договор. Другими словами, нельзя работать по трудовому договору у самого себя.
Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 20.06.2022 № 14-6/ООГ-4069.
Деятельность ИП трудовой деятельностью по смыслу трудового законодательства не является. Запись о такой деятельности не может быть отражена в трудовой книжке.
Трудовое законодательство действует для ИП только в том случае, когда они выступают работодателями и нанимают на работу сотрудников.
Отметим, что не все ИП осознают отсутствие трудовых отношений. Бывают курьезные случаи.
Например, ранее мы рассказывали про ИП, которая сама себе начисляла зарплату и платила с нее взносы. Бизнес-леди рассчитывала таким образом увеличить свою пенсию.
Что примечательно, несколько лет ПФР исправно принимал отчеты, в которых и страхователем, и застрахованным лицом был один и тот же человек.
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