Гражданин Казахстана может быть самозанятым в России

Разъяснения по поводу граждан Казахстана дает Минфин в письме от 21.06.2022 № 03-11-11/58750.

Напомним, государства-члены Евразийского экономического союза:

Россия;

Белоруссия;

Казахстан;

Армения;

Киргизия.

Самозанятый не может платить НПД по доходам от зарплаты или договорам ГПХ, которые заключены с работодателем.

Если гражданин Казахстана работает по трудовому договору в одном месте, а услуги как самозанятый оказывает другим компаниям, это не запрещено.

Кстати, недавно были приняты поправки, по которым стать самозанятыми могут не только иностранцы из ЕАЭС, но и граждане Украины, ДНР и ЛНР.