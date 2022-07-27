Некоторые иностранцы не смогут купить землю в России. Отнимать уже приобретенные метры пока не будут

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на законопроект, который уже внесли в правительство.

Документ также ограничит оборот земли, которая уже имеется в собственности у граждан таких государств.

Если закон примут, то физлица и компании из недружественных стран не смогут купить новые земли для личного пользования и бизнеса в РФ. Продать уже имеющиеся земли своим согражданам тоже будет нельзя. Изымать ранее купленные участки не будут.

Похожие меры ввела 20 июля Финляндия. Так, власти страны ограничили покупку земельных участков россиянами. Перед покупкой нужно будет объяснить, откуда покупатель взял деньги для приобретения недвижимости.

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