Фальшивых денег в обороте стало меньше. Чаще встречаются подделки пятитысячных купюр, но попался и рубль

Об этом сообщает Центробанк.
Всего изъято за этот период 6387 фальшивых банкнот, а в прошлом году - 8744.
Больше всего фальшивомонетчики подделали пятитысячных банкнот (3908). Меньше всего мошенников интересовали банкноты номиналом 50 рублей, выявлено всего 9 фальшивых пятидесятирублевок.
Подделывали и монеты: изъято 45 подделок номиналом 10 рублей, 14 - номиналом 5 рублей и одна фальшивая монета номиналом 1 рубль.
Выявлено 556 штук иностранных фальшивок, из них 473 долларовые банкноты, 81 евро разного номинала и 2 юани.
Ранее «Клерк» сообщал, что регулятор возобновит заказы у Гознака десятирублевых купюр образца 1997 года, а также, возможно, в оборот вернутся и купюры достоинством пять рублей.