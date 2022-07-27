Наличные деньги

Фальшивых денег в обороте стало меньше. Чаще встречаются подделки пятитысячных купюр, но попался и рубль

Во втором квартале этого года из оборота выведено на 27% меньше поддельных банкнот, чем за тот же период 2021 года.

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Об этом сообщает Центробанк.

Всего изъято за этот период 6387 фальшивых банкнот, а в прошлом году - 8744.

Больше всего фальшивомонетчики подделали пятитысячных банкнот (3908). Меньше всего мошенников интересовали банкноты номиналом 50 рублей, выявлено всего 9 фальшивых пятидесятирублевок.

Подделывали и монеты: изъято 45 подделок номиналом 10 рублей, 14 - номиналом 5 рублей и одна фальшивая монета номиналом 1 рубль.

Выявлено 556 штук иностранных фальшивок, из них 473 долларовые банкноты, 81 евро разного номинала и 2 юани.

Ранее «Клерк» сообщал, что регулятор возобновит заказы у Гознака десятирублевых купюр образца 1997 года, а также, возможно, в оборот вернутся и купюры достоинством пять рублей.

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