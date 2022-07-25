Купюра в 10 рублей вернется в обиход из-за дефицита металла

Об этом пишут «Известия».

В обращение могут вернуться и пятирублевые банкноты. Такая возможность обсуждается.

Решение связано с подорожанием металла и появлением технологий, которые повышают прочность денежных банкнот на 30%. В частности, купюры сейчас покрывают лаком.

При этом монеты сложнее вернуть в оборот из-за того, что владельцы часто их теряют или складывают в копилки.

Десятирублевая купюра будет выпущена по образцу 1997 года, ее прекратили выпускать в 2013 году. Пятирублевые купюры Центробанк прекратил заказывать у Гознака в 1998 году.

Ранее «Клерк» сообщал, что ЦБ выпустит новую купюру в 100 рублей позже, чем планировалось.

Ещё больше полезной информации можно найти на наших бесплатных вебинарах ! Здесь вся подробная информация.

Ранее по теме: