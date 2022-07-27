Общество

Россияне перестали покупать новые смартфоны. Не интересны даже Apple и Samsung

Продажи смартфонов упали на в среднем 30% в штуках и на 38% в деньгах. Сравнивали вторые кварталы 2021 и 2022 годов.

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Об этом сообщают «Ведомости».

В штуках показатель стал самым низким «за десятилетие». В рублях показатель снизился «до уровня пандемийного 2020 года».

Всего за 2022 год россияне купили около 5,7 млн новых смартфонов и кнопочных сотовых телефонов на общую сумму 105 млрд руб.

С апреля по июнь пользователи приобрели около 4,5 млн новых смартфонов на общую сумму 103 млрд руб.

Эксперты считают, что ситуация сложилась в результате наслоения сезонного падения продаж на экономический кризис.

В частности, покупателей не интересуют бренды Apple и Samsung. А смартфонов Xiaomi и Realme стали покупать больше в сравнении с 2021 годом.

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