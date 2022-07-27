Россияне перестали покупать новые смартфоны. Не интересны даже Apple и Samsung

Об этом сообщают «Ведомости».
В штуках показатель стал самым низким «за десятилетие». В рублях показатель снизился «до уровня пандемийного 2020 года».
Всего за 2022 год россияне купили около 5,7 млн новых смартфонов и кнопочных сотовых телефонов на общую сумму 105 млрд руб.
С апреля по июнь пользователи приобрели около 4,5 млн новых смартфонов на общую сумму 103 млрд руб.
Эксперты считают, что ситуация сложилась в результате наслоения сезонного падения продаж на экономический кризис.
В частности, покупателей не интересуют бренды Apple и Samsung. А смартфонов Xiaomi и Realme стали покупать больше в сравнении с 2021 годом.
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