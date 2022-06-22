Владельцы не могут отремонтировать свои iPhone. Закончились запчасти

Раньше заменить эти запчасти можно было в день обращения, теперь приходится ждать неделю. Иногда услугу не удается получить. Некоторые сервисные центы отказывают в ремонте из-за отсутствия запчастей.

К примеру, в «НБ Сервисе», чтобы заменить аккумулятор серии iPhone 12, смартфон отправляют в представительство Apple. Срок замены составляет от трех до пяти рабочих дней, узнал РБК.

В «Твоем мобильном сервисе» рассказали, что из-за отсутствия батарей, заменить детали можно только по страховке.

В сервисном центре «М.Видео» запчасти можно получить, оформив под заказ. В McLabs сообщили, что у них в настоящее время сложности с заменой экрана.

Сервисы сообщают, что дефицит возник из-за нарушений в поставках.

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