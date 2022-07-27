На исполнителей по договорам ГПХ надо сдавать СЗВ-М, даже если выплат еще не было

Такой историей поделилась наша подписчица в Телеграм-чате.

Конечно, ГПХ — это не трудовой договор и по нему не надо срочно вносить запись в электронную трудовую книжку. Но СЗВ-М по ГПХ никто не отменял.

Коллеги подсказывают, что надо сдать дополняющие СЗВ-М за все месяцы, которые прошли с даты заключения договора. А потом ждать штрафа от ПФР.

Кроме того, надо исправить раздел 3 РСВ.

А если исполнитель — пенсионер, то проблем будет еще больше, ведь в это время ПФР провел индексацию, которая работающим не положена.

Кстати, с 2023 года с договорами ГПХ все станет еще строже.

По ним надо будет отчитываться в ПФР в онлайн-режиме, за 1 день. Правила по отчетам будут такие же, как при заключении трудового договора. После заключения договора ГПХ и его завершения у компании-заказчика будет всего 1 рабочий день на передачу данных в ПФР.

Некий аналог формы СЗВ-ТД войдет в состав единого отчета, который надо будет сдавать в объединенный фонд (СФР).

В этом отчете надо будет указать реквизиты договора.