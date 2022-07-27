Отчетность в ПФР

На исполнителей по договорам ГПХ надо сдавать СЗВ-М, даже если выплат еще не было

Бухгалтера «осчастливили» информацией о заключенном несколько месяцев назад договоре ГПХ с физлицом. Выплат по нему пока не было, поэтому, очевидно, коллеги и не спешили информировать бухгалтера. Из-за этого компании придется платить штрафы за СЗВ-М.

Версия для печати

Такой историей поделилась наша подписчица в Телеграм-чате.

Конечно, ГПХ — это не трудовой договор и по нему не надо срочно вносить запись в электронную трудовую книжку. Но СЗВ-М по ГПХ никто не отменял.

Коллеги подсказывают, что надо сдать дополняющие СЗВ-М за все месяцы, которые прошли с даты заключения договора. А потом ждать штрафа от ПФР.

Кроме того, надо исправить раздел 3 РСВ.

А если исполнитель — пенсионер, то проблем будет еще больше, ведь в это время ПФР провел индексацию, которая работающим не положена.

Кстати, с 2023 года с договорами ГПХ все станет еще строже.

По ним надо будет отчитываться в ПФР в онлайн-режиме, за 1 день. Правила по отчетам будут такие же, как при заключении трудового договора. После заключения договора ГПХ и его завершения у компании-заказчика будет всего 1 рабочий день на передачу данных в ПФР.

Некий аналог формы СЗВ-ТД войдет в состав единого отчета, который надо будет сдавать в объединенный фонд (СФР).

В этом отчете надо будет указать реквизиты договора.

Остались вопросы? Задайте их нам!

«Клерк.Консультации» - сервис, где бухгалтеры, кадровики и ИП могут задать неограниченное количество вопросов на любые темы и получить ответ в течении суток! Эксперты дадут быстрые и развернутые ответы на любые вопросы о кадрах, праву, бухучету, налогах

И это все всего от 6 000 рублей в месяц. Попробуйте сейчас, заполните форму ниже и нажмите “отправить”.

Отчетность в ПФР

На исполнителей по договорам ГПХ надо сдавать СЗВ-М, даже если выплат еще не было

Бухгалтера «осчастливили» информацией о заключенном несколько месяцев назад договоре ГПХ с физлицом. Выплат по нему пока не было, поэтому, очевидно, коллеги и не спешили информировать бухгалтера. Из-за этого компании придется платить штрафы за СЗВ-М.

Повышение квалификации

Интервью

Почему адвокаты нужны всегда, когда налоговики превратятся в монстров и причем тут Сталин. Интервью с адвокатом Вячеславом Василевским

Суровое и непростое интервью «Клерка»‎ о жестоких реалиях для бизнеса в 2022 году и о том, почему лучший способ от них защититься — не всегда адвокат, а ваша собственная юридическая грамотность.

Почему адвокаты нужны всегда, когда налоговики превратятся в монстров и причем тут Сталин. Интервью с адвокатом Вячеславом Василевским

Мероприятия

Разместить
Налоговые проверки

Обиженная сотрудница предъявила налоговикам документы о серой зарплате, и они доначислили взносы

Предпринимателю в ходе камеральной проверки РСВ начислили взносы, пени и штраф на 100 тыс. рублей. Причина – неофициальная зарплата продавцов, которую считали по записям в тетрадке. Копии тетрадей и серых ведомостей сотрудники показали налоговикам.

Читать еще