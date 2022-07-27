Страховые взносы

Собранное с жильцов вознаграждение членам МКД теперь уже точно будет облагаться взносами

Минфин разработал поправки в НК, которые дадут конец спорам о взносах с выплат старшим по дому.

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Законопроект опубликован на федеральном портале. Поправки вносят в статью 420 НК.

Во-первых, четко пропишут, что выплаты членам МКД, в том числе председателю, избранных жильцами, облагаются взносами. Речь идет о выплатах, которые начисляет уполномоченная управляющая организация на основании решения общего собрания собственников квартир.

Во-вторых, в НК будет сказано, что для физлиц, которые не ИП, выплаты в пользу членов МКД признаются объектом обложения страховых взносов.

Таким образом, именно физлица признаются плательщиками страховых взносов и страхователями по вознаграждению старшим по дому.

Причем в проекте сказано так:

выплаты и иные вознаграждения в пользу физлиц, подлежащих обязательному соцстрахованию, в рамках трудовых отношений, в том числе вознаграждения, производимые на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД в пользу членов совета МКД.

Ранее Минфин разъяснял, что отношения между председателем МКД и жильцами — трудовые. Жильцы — работодатель, председатель — работник.

 

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