Собранное с жильцов вознаграждение членам МКД теперь уже точно будет облагаться взносами

Законопроект опубликован на федеральном портале. Поправки вносят в статью 420 НК.
Во-первых, четко пропишут, что выплаты членам МКД, в том числе председателю, избранных жильцами, облагаются взносами. Речь идет о выплатах, которые начисляет уполномоченная управляющая организация на основании решения общего собрания собственников квартир.
Во-вторых, в НК будет сказано, что для физлиц, которые не ИП, выплаты в пользу членов МКД признаются объектом обложения страховых взносов.
Таким образом, именно физлица признаются плательщиками страховых взносов и страхователями по вознаграждению старшим по дому.
Причем в проекте сказано так:
выплаты и иные вознаграждения в пользу физлиц, подлежащих обязательному соцстрахованию, в рамках трудовых отношений, в том числе вознаграждения, производимые на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД в пользу членов совета МКД.
Ранее Минфин разъяснял, что отношения между председателем МКД и жильцами — трудовые. Жильцы — работодатель, председатель — работник.