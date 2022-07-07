Страховые взносы

😨 Минфин считает жильцов дома работодателями, а старшего по дому – их работником. За него надо платить взносы

Собственник квартир (в том числе, пенсионеры, дети, инвалиды) нанимают на работу старшего по дому. То есть, председатель совета МКД является наемным работником, а совокупность всех владельцев квартир – его работодателем. Так считает Минфин.

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Подобное разъяснение Минфин давал недавно. Оно вызвало волну возмущения у наших читателей.

Сейчас вышло свежее письмо от 15.06.2022 № 03-15-05/56609.

Минфин продолжает настаивать, что у председателя совета МКД возникают трудовые отношения с жильцами, потому что они избирают активиста на должность.

При этом собственники квартир «дают добро» управляющей компании платить председателю зарплату из денег, собранных жильцами.

По мнению Минфина, именно управляющая компания должна платить НДФЛ и взносы с вознаграждения активиста.

То есть работодатель — это жильцы, а страхователь и налоговый агент — это управляющая компания.

Кстати, есть письмо Минстроя от 29.09.2015 № 32395-ОГ/04, в котором сказано, что такие выплаты не облагаются взносами и никаких трудовых отношений тут нет.

Но Минфин велит игнорировать это письмо. Потому что Минстрой не имеет права комментировать НК.

Мало ли что говорит Минстрой, у Минфина на этот счет свое мнение: и НДФЛ, и взносы должна платить УК.

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Страховые взносы

😨 Минфин считает жильцов дома работодателями, а старшего по дому – их работником. За него надо платить взносы

Собственник квартир (в том числе, пенсионеры, дети, инвалиды) нанимают на работу старшего по дому. То есть, председатель совета МКД является наемным работником, а совокупность всех владельцев квартир – его работодателем. Так считает Минфин.

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