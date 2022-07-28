В половине компаний сотрудники получили прибавку к зарплате за последние полгода

Об этом сообщает опрос сервиса Superjob.
Повысили зарплату:
- 44% компаний менее чем полгода назад;
- 25% от полугода до года назад;
- 13% 1-2 года назад;
- 7% более чем два года назад.
Сотрудники рассказали в ходе опроса, что в среднем прибавка составила 10%, но справедливым повышением, по их мнению, было бы 25%.
Также выросли за полгода и зарплаты, которые предлагают соискателям:
Больше всего выросли в сфере:
- IT на 10,3%;
- строительстве на 8,7%;
- HR на 7,2%;
- банковской отрасли на 6,6%;
- маркетинге, рекламе и PR на 5,3%.
Обязанность индексировать зарплату закреплена за работниками в Трудовом кодексе РФ, но порядок повышения остается на усмотрение работодателя. Для этого в компании выпускается внутренний нормативный акт.
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