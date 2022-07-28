Зарплата

В половине компаний сотрудники получили прибавку к зарплате за последние полгода

В среднем зарплату повысили на 10%, однако, по мнению сотрудников, этого недостаточно.

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Об этом сообщает опрос сервиса Superjob.

Повысили зарплату:

  • 44% компаний менее чем полгода назад;
  • 25% от полугода до года назад;
  • 13% 1-2 года назад;
  •  7% более чем два года назад.

Сотрудники рассказали в ходе опроса, что в среднем прибавка составила 10%, но справедливым повышением, по их мнению, было бы 25%.

Также выросли за полгода и зарплаты, которые предлагают соискателям:

Больше всего выросли в сфере:

  • IT на 10,3%;
  • строительстве на 8,7%;
  • HR на 7,2%;
  • банковской отрасли на 6,6%;
  • маркетинге, рекламе и PR на 5,3%.

Обязанность индексировать зарплату закреплена за работниками в Трудовом кодексе РФ, но порядок повышения остается на усмотрение работодателя. Для этого в компании выпускается внутренний нормативный акт.

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