Трудовые отношения

В мае реальные зарплаты еще уменьшились

В годовом выражении по сравнению с апрелем реальные зарплаты в мае снизились на 1,1% . При этом средняя зарплата за месяц составила 62,4 тыс. руб., что больше на 10% по сравнению с маем 2021 года и на 0,2% по сравнению с апрелем 2022 года.

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В то время, как в начале года Президент требовал добиться роста реальных доходов россиян не менее чем на 2,5% по итогам года, реальные доходы продолжают снижаться.

По данным Росстата во втором квартале они снизились на 0,8% в сравнении с тем же периодом 2021 года.

Для сравнения: по итогам первого полугодия 2021 года доходы выросли на 1,7% в сравнении с тем же периодом 2020-го.

Что еще интересного в отчете Росстата?

Например, задолженность по зарплате составила 802 млн рублей и снизилась на 9,9% по сравнению с прошлым месяцем, а средний размер назначенных пенсий составил 18390 руб., он увеличился на 16,4% по сравнению с июнем прошлого года.

Тратить стали больше на 11,5% по сравнению с предыдущим годом. Однако за эти полгода сбережения у людей увеличились на 676,2 млрд рублей.

 

Об этом сообщил Коммерсант.

 

 

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