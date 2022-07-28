Инвестдайджест. Акции остановились в росте, рубль тоже слабеет

📊 Индекс МосБиржи закрыл торги минимальной прибавкой в 0,17%. Котировки большинства высокотехнологичных компаний остановили рост. Подорожали лишь расписки HeadHunter — на 11,82%.

🇷🇺 Накануне рубль ослабевал до 61 за доллар, но смог стабилизироваться у 60. Обороты торгов остаются повышенными — около $6 млрд на спотовом рынке. В четверг рубль, возможно, восстановится до 58 за доллар при поддержке экспортеров.

🛢 Котировки Brent утром находятся вблизи $107,5 за баррель. Если первая оценка ВВП США за второй квартал 2022 года покажет очередной спад в экономике, то сентябрьские котировки преодолеют отметку $108 за баррель и даже могут дойти до $110 за баррель.

💼 В среду доходности ОФЗ с фиксированным купоном завершили день в диапазоне плюс-минус 5 б. п. Вечером Росстат сообщил о сохранении нетипично сильной дефляции в России. Эти данные, по мнению аналитиков, скорее всего, приободрят рынок.

По материалам СберИнвестиции