УСН

Инвестиционным советникам разрешат применять УСН

Профессиональные участники рынка ценных бумаг сейчас не могут применять УСН. Но из этого правила сделают исключение для инвестиционных советников.

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Инвестиционные советники, не являющиеся кредитными организациями и не совмещающие деятельность по инвестиционному консультированию с иной профдеятельностью на рынке ценных бумаг, смогут применять УСН.

Законопроект с такими поправками разработал Минфин.

Инвестиционные советники — это профессиональные участники рынка ценных бумаг, которые дают консультации частным инвесторами.

Они подсказывают, какие ценные бумаги купить, в каком количестве, когда именно и на какой срок, прогнозируют вероятную доходность инвестиций, предупреждают о возможных рисках.

Отметим, что профучастники рынка ценных бумаг также не могут перейти на АУСН. Эту норму менять не стали.

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