Отчетность в ФСС

Отчет в ФСС о расходах на профилактику травматизма 1 августа сдаем по новой форме

Теперь отчет называется по другому, добавили финансирование расходов мероприятий по предупреждению коронавируса и изменили список предоставляемых документов.

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Теперь форма называется "Отчет о произведенных расходах на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами".

Новые графы появились в таблицах 1 и 2. В них нужно указывать затраты на на покупку приборов, устройств и оборудования для безопасности горных работ и на бесплатную выдачу молока и других равноценных продуктов.

Срок сдачи отчет стался прежним - до 1 августа текущего календарного года.

Такую информацию разместил на своем сайте ФСС.

Форму отчета можно посмотреть также на сайте фонда в разделе "Юридическим лицам".

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