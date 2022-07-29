Социальная поддержка

Дисконтная карта на продукты, лекарства и услуги для малоимущих появится в России

Законопроект с таким предложением внесен в Госдуму. По карте некоторые россияне смогут получить скидку на продукты, услуги или лекарства.

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Об этом в беседе с «Известиями» сообщил один из автором документа депутат Ярослав Нилов.

Изменения предлагается внести в закон «О государственной социальной помощи».

Появление карты запланировано на 2023 год. Она будет бессрочной с индивидуальным номером. По ней россияне с доходами ниже прожиточного минимума, смогут приобретать продукты и лекарства от магазинов-партнеров. В среднем по стране прожиточный минимум сегодня составляет в 13,9 тысячи рублей.

Покупать по этой карте продукты и лекарства, а также получать услуги можно будет только в определенных магазинах и аптеках, которые добровольно будут участвовать в программе. Перечень продуктов и время предоставления скидок и их размер магазины и аптеки определят самостоятельно.

Нилов уверен, что проект будет выгоден для торговых точек, поскольку обеспечит приток покупателей.

Порядок предоставления и использования такой карты может установить правительство.

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