Продукты с истекающим сроком годности магазины отдадут нуждающимся. Если одобрят налоговики

Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Ведомство поддержало идею развития фудшеринга в РФ. Это может стать помощью малообеспеченным россиянам за бюджетный счет, отметили в ведомстве. Варианты такой помощи власть ищет уже 5 лет.

Если торговые сети будут передавать нуждающимся продукты с коротким сроком годности, а не выбрасывать их, то это поможет спасти около 1 млн тонн продовольствия в год, считают эксперты.

Реализация проекта возможна только после одобрения налоговиков, поскольку вид операций нужно освободить от НДС, отметили в Минпромторге.

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