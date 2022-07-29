За земельные участки в балло-гектарах начнут брать налог

Принят Федеральный закон от 14.07.2022 № 314-ФЗ. Он вступит в силу с 2023 года.

По нему с 1 марта 2025 года местные власти будут определять размеры земельных долей в виде простой правильной дроби.

Сейчас такое право есть только у самих собственников. Если собственники такое решение не приняли, надел так и остается в гектарах, и земельного налог нет.

Местные власти переведут гектары в дробь и направят эти данные в Росреестр. Оттуда они перейдут в ФНС и землевладельцам начислят налог.

При этом до 1 марта 2025 года общее собрание участников долевой собственности может самостоятельно определить размеры земельных долей в виде простой правильной дроби, пояснили в ФНС.

Если они это не сделают, с 1 марта 2025 года вопросом займутся местные власти.

Разъяснение по этому вопросу — в письме ФНС от 27.07.2022 № СД-4-21/9661@.