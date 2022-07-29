Кадровый учет

В трудовой книжке может быть только одна запись об увольнении в связи с выходом на пенсию

При увольнении пенсионера есть свои особенности – отсутствие срока для предупреждения, если увольнение идет по причине выхода на пенсию. В этом случае в трудовую книжку вносится именно такая запись.

Версия для печати

Но выход на пенсию для целей оформления увольнения не происходит в тот день, когда у сотрудника наступает пенсионный возраст.

Например, сотруднику уже 70 лет, он много лет на пенсии, и решил уволиться.

В этом случае в трудовую книжку тоже можно внести запись об увольнении в связи с выходом на пенсию.

Главное, чтобы по этому основанию он увольнялся впервые, пояснили в Роструде.

В трудовой книжке работника в таком случае будет запись: «Трудовой договор расторгнут по инициативе работника в связи с выходом на пенсию, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».

 

Остались вопросы? Задайте их нам!

«Клерк.Консультации» - сервис, где бухгалтеры, кадровики и ИП могут задать неограниченное количество вопросов на любые темы и получить ответ в течении суток! Эксперты дадут быстрые и развернутые ответы на любые вопросы о кадрах, праву, бухучету, налогах

И это все всего от 6 000 рублей в месяц. Попробуйте сейчас, заполните форму ниже и нажмите “отправить”.

Повышение квалификации

Декларация по НДС

Как подать корректировку по НДС. Важные нюансы

Уточненная налоговая декларация – это законная возможность исправить ошибки в учете НДС. Представление «уточненки» при определенных условиях освободит компанию от штрафных санкций. По каким основаниями и в каком порядке формируется корректировка по НДС, расскажем в статье.

Как подать корректировку по НДС. Важные нюансы

Мероприятия

Разместить
Читать еще