В трудовой книжке может быть только одна запись об увольнении в связи с выходом на пенсию

Но выход на пенсию для целей оформления увольнения не происходит в тот день, когда у сотрудника наступает пенсионный возраст.

Например, сотруднику уже 70 лет, он много лет на пенсии, и решил уволиться.

В этом случае в трудовую книжку тоже можно внести запись об увольнении в связи с выходом на пенсию.

Главное, чтобы по этому основанию он увольнялся впервые, пояснили в Роструде.

В трудовой книжке работника в таком случае будет запись: «Трудовой договор расторгнут по инициативе работника в связи с выходом на пенсию, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».