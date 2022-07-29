Заем

Россияне продолжают влезать в долги из-за того, что не ходят в отпуск

Традиция снижения спроса на займы до зарплаты не подтверждается второй год подряд.

Версия для печати

О результатах исследования спроса на микрофинансовые услуги рассказал сервис альтернативного кредитования Moneyman.

Так, на «зимнем» уровне остались займы (installment-займы) в рассрочку на сумму до 100 тыс. руб.

С 1 июня - 15 июля число таких заявок либо осталось на месте, либо снизилось до 5%. Показатель сравнивали с активностью заемщиков в мае.  

Ранее в начале лета россияне традиционно брали меньше займов. В некоторые периоды спрос падал на до 15%. Осенью активность возрастала опять.

Это происходит из-за того, что заемщики данного сегмента перестали ходить в отпуска, а вместо этого делают ремонты или приводят в порядок дачи, считают аналитики сервиса.

За деньгами до зарплаты обращаются обычно постоянные клиенты. Они берут в среднем до 30 тыс. руб. и в срок отдают все долги.

Также за  il-займам и приходят те, отказали в банках из-за консервативной политики при выдаче кредитов.

Читайте также:

Физлица вправе выдавать процентные займы под залог имущества заемщика. Но есть нюансы, которые разъяснил Минфин

Остались вопросы? Задайте их нам!

«Клерк.Консультации» - сервис, где бухгалтеры, кадровики и ИП могут задать неограниченное количество вопросов на любые темы и получить ответ в течении суток! Эксперты дадут быстрые и развернутые ответы на любые вопросы о кадрах, праву, бухучету, налогах

И это все всего от 6 000 рублей в месяц. Попробуйте сейчас, заполните форму ниже и нажмите “отправить”.

Вебинары для бухгалтеров

Внешнеэкономический контракт сегодня: что учесть, чтобы не налететь на штрафы. Расскажем на вебинаре

Внешнеэкономическая деятельность в условиях санкций связана с массой вопросов и сложностей. Опасения вполне обоснованы, так как цена ошибки при нарушении валютного законодательства очень высока.

Повышение квалификации

Декларация по НДС

Как подать корректировку по НДС. Важные нюансы

Уточненная налоговая декларация – это законная возможность исправить ошибки в учете НДС. Представление «уточненки» при определенных условиях освободит компанию от штрафных санкций. По каким основаниями и в каком порядке формируется корректировка по НДС, расскажем в статье.

Как подать корректировку по НДС. Важные нюансы
Право

Какую роль может сыграть аффилированность при покупке долга в банкротстве. Ответы экспертов

Развитие долгового рынка в России превратило дебиторскую задолженность в актив, который можно покупать и продавать. Причем в отличие от других, более привычных инвестиционных активов, привлекательность долгов заключается в том, что кредиторы готовы уступать их с существенным дисконтом (банкротные долги, например, продаются за 5-7% от номинала), чтобы самим не работать с должником.

Какую роль может сыграть аффилированность при покупке долга в банкротстве. Ответы экспертов

Мероприятия

Разместить
Кадровый учет

В трудовой книжке может быть только одна запись об увольнении в связи с выходом на пенсию

При увольнении пенсионера есть свои особенности – отсутствие срока для предупреждения, если увольнение идет по причине выхода на пенсию. В этом случае в трудовую книжку вносится именно такая запись.

Земельный налог

За земельные участки в балло-гектарах начнут брать налог

Сейчас земельный налог платят за земельные участки, если доля выражена в виде правильно дроби. Но раньше участки оформляли в гектарах и балло-гектарах. За эти участки налог не начисляют. Но скоро все изменится.

Согласие на разглашение налоговой тайны с 1 августа 2022 года или реализация "Климат-контроля"

Недавно в НК были внесены поправки, согласно которым не является разглашением налоговой тайны представление налоговым органом соответствующих сведений иному лицу при наличии согласия на это налогоплательщика (плательщика страховых взносов). Изменения вступят в силу с 1 августа 2022 г.[1]

Согласие на разглашение налоговой тайны с 1 августа 2022 года или реализация "Климат-контроля"

Отчуждение предмета залога — не доход для залогодателя на УСН

Судебная коллегия Верховного суда РФ разъяснила, что это не доход для УСН, так как отчуждение предмета залога для налогоплательщика носит вынужденный характер и связано с неисполнением основным заемщиком своих обязательств по кредитному договору.

Отчуждение предмета залога — не доход для залогодателя на УСН
Читать еще