Россияне продолжают влезать в долги из-за того, что не ходят в отпуск

О результатах исследования спроса на микрофинансовые услуги рассказал сервис альтернативного кредитования Moneyman.

Так, на «зимнем» уровне остались займы (installment-займы) в рассрочку на сумму до 100 тыс. руб. С 1 июня - 15 июля число таких заявок либо осталось на месте, либо снизилось до 5%. Показатель сравнивали с активностью заемщиков в мае.

Ранее в начале лета россияне традиционно брали меньше займов. В некоторые периоды спрос падал на до 15%. Осенью активность возрастала опять.

Это происходит из-за того, что заемщики данного сегмента перестали ходить в отпуска, а вместо этого делают ремонты или приводят в порядок дачи, считают аналитики сервиса.

За деньгами до зарплаты обращаются обычно постоянные клиенты. Они берут в среднем до 30 тыс. руб. и в срок отдают все долги.

Также за il-займам и приходят те, отказали в банках из-за консервативной политики при выдаче кредитов.

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