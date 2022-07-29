Клиенты банков массово жалуются в Центробанк. Каждая шестая жалоба вызвана санкциями

Говорится на сайте регулятора.

С января по июнь регулятор в общей сложности получил 198 500 жалоб.

Из них: около 17% (33 000 жалоб), поступили на банки и брокеров;

19% на сложности с валютными переводами, комиссии банков и проблемы со снятием валютных вкладов;

14,4% на действия микрофинансовых организаций.

Меньше на 21% стали жаловаться на кредитование. Снижение связано с падением спроса на кредитование и уменьшением одобренных кредитов со стороны банков, уверены в ЦБ.

Также россияне жаловались на страховые компании на треть больше, чем годом ранее. Жалобы в основном поступали из-за ОСАГО и проблем с оформлением электронных полисов.

Читайте также: