Клиенты банков массово жалуются в Центробанк. Каждая шестая жалоба вызвана санкциями

Говорится на сайте регулятора.
С января по июнь регулятор в общей сложности получил 198 500 жалоб.
Из них:
- около 17% (33 000 жалоб), поступили на банки и брокеров;
- 19% на сложности с валютными переводами, комиссии банков и проблемы со снятием валютных вкладов;
- 14,4% на действия микрофинансовых организаций.
Меньше на 21% стали жаловаться на кредитование. Снижение связано с падением спроса на кредитование и уменьшением одобренных кредитов со стороны банков, уверены в ЦБ.
Также россияне жаловались на страховые компании на треть больше, чем годом ранее. Жалобы в основном поступали из-за ОСАГО и проблем с оформлением электронных полисов.
Читайте также: