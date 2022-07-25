Кредитование

Банки быстро отреагировали на решение ЦБ по ставке и начали менять условия по кредитам

Доходность для вкладчиков будет снижаться, а для заемщиков условия становятся выгодней.

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Об этом сообщают кредитные организации.

С 22 июля:

  • Альфа-банк устанавливает ставку по потребительским кредитам и рефинансированию на уровне 5,5% (ранее 6,9%);
  • Сбербанк снижает ставку по основным ипотечным кредитам на 0,6 процентного пункта.

С 25 июля:

  • банк ВТБ снизил ставку по ипотеке на 0,6 процентного пункта (до 9,9%), по потребительским кредитам ставки также будут снижены в ближайшее время на 0,5 процентного пункта (до 5,4%).

При этом ставки по вкладам для населения будут снижаться:

  • с 26 июля Совкомбанк снизит ставки по вкладам и накопительному счету до 8,3% и 7,5% соответственно.
  • Промсвязьбанк также планирует снизить ставки для физлиц, дату пока не называет.

 22 июля Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых из-за низких темпов роста цен на потребительские товары, что способствует замедлению годовой инфляции.

При этом аналитики прогнозировали снижение до 9%.

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