Банки быстро отреагировали на решение ЦБ по ставке и начали менять условия по кредитам

Об этом сообщают кредитные организации.
С 22 июля:
- Альфа-банк устанавливает ставку по потребительским кредитам и рефинансированию на уровне 5,5% (ранее 6,9%);
- Сбербанк снижает ставку по основным ипотечным кредитам на 0,6 процентного пункта.
С 25 июля:
- банк ВТБ снизил ставку по ипотеке на 0,6 процентного пункта (до 9,9%), по потребительским кредитам ставки также будут снижены в ближайшее время на 0,5 процентного пункта (до 5,4%).
При этом ставки по вкладам для населения будут снижаться:
- с 26 июля Совкомбанк снизит ставки по вкладам и накопительному счету до 8,3% и 7,5% соответственно.
- Промсвязьбанк также планирует снизить ставки для физлиц, дату пока не называет.
22 июля Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых из-за низких темпов роста цен на потребительские товары, что способствует замедлению годовой инфляции.
При этом аналитики прогнозировали снижение до 9%.
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