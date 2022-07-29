Заем

Проценты по займу криминального происхождения нельзя учитывать ни в доходах, ни в расходах

Кредитор включал проценты по займу в доход, заемщик – в расход. Позже выяснилось, что деньги незаконного происхождения. А значит, заем – это вовсе не заем, и надо сдавать уточненки.

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Разбор ситуации — в письме ФНС от 21.07.2022 № СД-4-3/9417@.

Заемщик должен сдать учтоненки по налогу на прибыль — убрать отутда расходы в виде процентов.

Кредитор тоже должен уточнить свои декларации — убрать оттуда доходы в виде начисленных процентов.

ФНС пояснила, что имущество, полученное вследствие нарушения антикоррупционных запретов, не может:

  • быть легальным объектом гражданского оборота;
  • быть законным средством платежа и погашения обязательств перед кредиторами;
  • находиться у кого-нибудь на законных основаниях.

При этом заемщик должен рассматривать этот заем в качестве безвозмездно полученных сумм для передачи в доход государства в виде увеличения добавочного капитала.

Кредитор не может отнести сумму займа на убытки прошлых периодов, потому что движение денег, имеющих незаконные источники происхождения, не должно порождать налоговых последствий.

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Заем

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