Проценты по займу криминального происхождения нельзя учитывать ни в доходах, ни в расходах

Разбор ситуации — в письме ФНС от 21.07.2022 № СД-4-3/9417@.

Заемщик должен сдать учтоненки по налогу на прибыль — убрать отутда расходы в виде процентов. Кредитор тоже должен уточнить свои декларации — убрать оттуда доходы в виде начисленных процентов.

ФНС пояснила, что имущество, полученное вследствие нарушения антикоррупционных запретов, не может:

быть легальным объектом гражданского оборота;

быть законным средством платежа и погашения обязательств перед кредиторами;

находиться у кого-нибудь на законных основаниях.

При этом заемщик должен рассматривать этот заем в качестве безвозмездно полученных сумм для передачи в доход государства в виде увеличения добавочного капитала.

Кредитор не может отнести сумму займа на убытки прошлых периодов, потому что движение денег, имеющих незаконные источники происхождения, не должно порождать налоговых последствий.