Запрет торгов долларом парализует Московскую биржу

Если под западные санкции попадут Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Мосбиржа, валютные торги будут остановлены.

Биржевого курса доллара больше не будет, а экспорт и импорт останутся, поэтому нужно знать, по какому курсу менять рубли.

Еще 2014 году ЦБ утвердил нужный регламент. Но если торгов не будет, то его можно будет применить только на дату их закрытия. А как дальше определять курс — в документе не написано.

ЦБ не хочет брать на себя функцию определения курса и поэтому решено создать российский аналог Bloomberg — внебиржевую платформу, куда 10 крупнейших банков будут предоставлять свои котировки.

Об этом сообщил Forbes.

Тем временем ЦБ планирует отменить лимит на валютные переводы за рубеж, а Тинькофф дает рекомендации клиентам,что именно сейчас лучше всего сделать с их валютой.