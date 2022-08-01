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Глава ПФР Кигим освобожден от должности. Он возглавлял фонд с февраля 2021 года

Временно исполнять обязанности руководителя ПФР будет Сергей Чирков.

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Об этом сообщает сайт правительства.

Распоряжение о снятии с должности Андрея Кигима и назначении Чиркова подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Причина смены руководителя не уточняется. До того, как Кигим возглавил пенсионный фонд, руководил Фондом социального страхования.

Сергей Чирков имеет большой опыт работы в системе ПФР. На разных должностях он проработал в фонде с 2001 года.

Начал работу на должность главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав. Через три года возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения россиян, которые проживают за границей. С июля 2012 года стал начальником департамента организации назначения и выплаты пенсий. С июля 2018 года он работал заместителем председателя правления фонда.

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