Срок сдачи СЗВ-М переносится, если 15 число выпало на выходной день

В ПФР по г. Москве и Московской области поступил вопрос о сдаче СЗВ-М.

Суть вопроса: В октябре 2022 года 15 число выпадает на субботу. Какой крайний срок сдачи СЗВ-М в этом месяце: 14 октября или 17 октября.

В ПФР ответили, что в самом законе «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ) ничего не сказано о переносе срока сдачи. А значит, в этом случае надо ориентироваться на общее законодательство.

В ст. 193 ГК указано, что если последний день срока сдачи отчета приходится на нерабочий день, то последним днем считается первый рабочий день после выходных. То есть в октябре сдать СЗВ-М надо до 17.10.2022 включительно.

Источник: письмо ГУ отделения Пенсионного фонда по г. Москве и Московской области от 12.07.2022 № Т-28423-68/35310.

Напоминаем, что из-за ошибки в отчетном периоде СЗВ-М будет штраф. Свежая судебная практика.