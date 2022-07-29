Из-за ошибки в отчетном периоде СЗВ-М будет штраф

При сдаче СЗВ-М за март на 59 застрахованных лиц организация ошиблась в периоде и указала апрель.

После уведомления ПФР у компании есть 5 дней на сиправление. Но фирма в этот срок не уложилась. За что была оштрафована на 29,5 тыс. руб.

Страхователь настаивал на том, что нельзя сдать отчет за незавершенный период и этот отчет можно засчитать как отчет за март, сданный в срок.

Суд сказал, что страхователь обязан сдавать СЗВ-М в срок и штраф не отменил. Но уменьшил его до 10 тыс.руб., хотя организация просила снизить его до 1000 руб.

Но в этом ей было отказано: дальнейшее снижение штрафа нарушит принципы соразмерности и справедливости.

Такие выводы сделаны судом в Постановление АС Московского округа от 18.07.2022 по делу N А40-249546/2021.

СЗВ -М надо сдавать на исполнителей по договорам ГПХ,даже если выплат еще не было , а еще бухгалтеры сдают СЗВ-М за директора-учредителя без трудового договора.

Кстати, по НДС-декларации есть решение суда, о том, что отчет можно сдать досрочно, когда период еще не завершился.