Кредиторы стали подозрительней. Новым клиентам очень сложно получить заем

Соотношение сумм, которые запрашивали клиенты, и сумм, которые кредиторы фактически были готовы выдавать изучил сервис альтернативного кредитования Moneyman. Тенденция, по мнению аналитиков сервиса, вызвана санкциями и ухудшением финансового положения россиян.

Речь идет о сокращении PDL-займов до 30 тыс. руб. на короткий срок. Их кредиторы одобряли только на 48% от желаемой суммы клиента. Показатель на 16 п.п. ниже, чем в 2021 году. Тогда в среднем одобряли 64% от требуемой суммы.

Также на снижение одобряемых сумм повлияло стремление кредиторов выдавать более короткие займы, чтобы повысить оборачиваемость портфеля, пояснили эксперты Moneyman.

Заемщики при этом стали более сдержанными в обращениях за новыми займами, а кредиторы предпочитают работать с повторными клиентами, но на более жестких условиях.

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