Статистическая отчетность

Для гостиниц и турфирм появились новые формы отчетности

Их утвердил Росстат для организаций и ИП в сфере туризма.

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Приказ от 28.07.2022 № 524 опубликован на официальном сайте Росстата.

Так, в частности, с отчета за 2022 год вводятся формы:

  • № 1-КСР «Сведения о деятельности коллективного средства размещения»;
  • № 1-турфирма «Сведения о деятельности туристской фирмы».

Также водится новая форма № 1-КСР для отчета по месяцам «Сведения о деятельности коллективного средства размещения». Она обязательна для применения с отчета за январь 2023 года.

Юрлица, кроме МСБ, предоставляющие услуги размещения, должны сдавать статистический отчет по форме 1-КСР каждый месяц.

Речь идет о гостиницах, мотелях, хостелах, санаторно-курортных организациях, организациях отдыха, туристских базах и кемпингах.

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