Готовы списки налоговых льготников в радиоэлектронике. Кабмин реестры утвердил

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.
Ожидается, что «налоговый маневр» сэкономит отрасли 16 млрд руб. в год.
В реестр попали компьютерные серверы, системы хранения данных, средства защиты информации, электроника для медицинских приборов, светодиодные лампы и телекоммуникационное оборудование.
Рассчитывать на льготный налоговый режим теперь смогут производители материалов и технологий, которые используются для производства такой продукции.
Организации могут воспользоваться льготами при условии, что доля от разработки или производства радиоэлектроники будет по итогам налогового года не ниже 70%.
Им доступны:
- пониженные ставки по налогу на прибыль 3% в федеральный бюджет и 0% – в региональные.
- сниженные тарифы страховых взносов до 7,6%.
Сейчас ставка составляет для основной категории плательщиков установлен тариф страховых взносов на уровне 30%, а для льготников 20%.
Читайте также: