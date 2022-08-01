Налоговые изменения 2022

Готовы списки налоговых льготников в радиоэлектронике. Кабмин реестры утвердил

Туда вошли производители и разработчики материалов и технологий, а также готовой продукции в радиоэлектроники. Они смогут пользоваться льготами по страховым взносам и налогу на прибыль.

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Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Ожидается, что «налоговый маневр» сэкономит отрасли 16 млрд руб. в год.

В реестр попали компьютерные серверы, системы хранения данных, средства защиты информации, электроника для медицинских приборов, светодиодные лампы и телекоммуникационное оборудование.

Рассчитывать на льготный налоговый режим теперь смогут производители материалов и технологий, которые используются для производства такой продукции.

Организации могут воспользоваться льготами при условии, что доля от разработки или производства радиоэлектроники будет по итогам налогового года не ниже 70%.

Им доступны:

  • пониженные ставки по налогу на прибыль 3% в федеральный бюджет и 0% – в региональные.
  • сниженные тарифы страховых взносов до 7,6%.

Сейчас ставка составляет для основной категории плательщиков установлен тариф страховых взносов на уровне 30%, а для льготников 20%.

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