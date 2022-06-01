Крупные компании могут получить новые налоговые льготы

Как сообщили «Ведомости», Минэкономразвития предлагает создать льготный налоговый режим для разработчиков и производителей высокотехнологичных товаров, которые не включены в реестр IT-компаний и не выпускают электронную продукцию. Ведомство подготовило соответствующий законопроект.

Льготы предлагают дать компаниям, у которых: доля доходов от реализации высокотехнологичных товаров составлят не менее 70% общей выручки;

размер дивидендов в течение последних трех лет не превышает 15% от налогооблагаемой прибыли.

Льготный режим планируется ввести на 10 лет для компаний без госучастия. Аккредитовывать предприятия будет Минэкономразвития, ведомство сформирует специальный реестр, в который войдут не более 850 компаний.

По прогнозам министерства, потери для бюджета в случае введения льготного режима в 2022 году не превысят 73,3 млрд руб.: по налогу на имущество — 2,6 млрд руб., по налогу на прибыль — 33,8 млрд руб.



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