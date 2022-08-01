Заявителю расскажут, что будет, если дать попользоваться электронной подписью. Можно потерять квартиру, бизнес или сесть в тюрьму

Об этом говорится в письме ФНС России от 1 июля 2022 г. № БС-4-30/8356@.
После того, как ФНС получит заявку на изготовление электронной подписи, установит личность заявителя и проверит все личные данные, будущего владельца пригласят для беседы.
Налоговики предупредят, что передача подписи третьим лицам может обернуться для заявителя:
- новыми кредитами;
- он может стать руководителем сомнительной «фирмы-однодневки»;
- его бизнес, квартиру или дом могут продать без разрешения;
- наконец, он может стать фигурантом уголовного дела, поскольку электронная подпись дает право совершать любые юридически значимые действия.
Напомним, что передача электронной подписи третьим лицам без согласия владельца запрещена законодательно.
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