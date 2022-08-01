Lipton закрывает завод в России из-за проблем с поставками чая

Решение о прекращении свой деятельности компания объясняет текущей ситуацией, которая не позволяет стабильно развивать бизнес.
Основные сложности возникли из -за логистики.
Еще в марте 2022-го компания приостановила инвестиции и продажу напитков в стране.
А 1 июля была продана инвестфонду CVC Capital Partner.
Завод в Санкт-Петербурге ликвидируют, а штат сократят с соблюдением ТК РФ. Так заверили в компании.
Об этом со ссылкой на Mash сообщил Коммерсант.
С 1 сентября этого года прекратит доставку грузов и документов внутри России DHL и Tetra Pak тоже покидает страну и передает бизнес российскому менеджменту.