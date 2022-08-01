Санкции 2022

Lipton закрывает завод в России из-за проблем с поставками чая

К концу года в России перестанут производить чаи голландской компании Ekaterra под брендом Lipton, Brooke Bond и Saito.

Версия для печати

Решение о прекращении свой деятельности компания объясняет текущей ситуацией, которая не позволяет стабильно развивать бизнес.

Основные сложности возникли из -за логистики.

Еще в марте 2022-го компания приостановила инвестиции и продажу напитков в стране.

А 1 июля была продана инвестфонду CVC Capital Partner.

Завод в Санкт-Петербурге ликвидируют, а штат сократят с соблюдением ТК РФ. Так заверили в компании.

Об этом со ссылкой на Mash сообщил Коммерсант.

С 1 сентября этого года прекратит доставку грузов и документов внутри России DHL  и Tetra Pak тоже покидает страну и передает бизнес российскому менеджменту.

Остались вопросы? Задайте их нам!

«Клерк.Консультации» - сервис, где бухгалтеры, кадровики и ИП могут задать неограниченное количество вопросов на любые темы и получить ответ в течении суток! Эксперты дадут быстрые и развернутые ответы на любые вопросы о кадрах, праву, бухучету, налогах

И это все всего от 6 000 рублей в месяц. Попробуйте сейчас, заполните форму ниже и нажмите “отправить”.

Повышение квалификации

Электронные подписи

Заявителю расскажут, что будет, если дать попользоваться электронной подписью. Можно потерять квартиру, бизнес или сесть в тюрьму

Налоговики лично побеседуют с будущими владельцами квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи прежде, чем его изготовить.

Мероприятия

Разместить
Ведение бизнеса

Как фитнес-студия справляется с новыми реалиями. Коллаборации, онлайн-занятия, спорт в кайф

Изменения в экономике затронули многие сферы деятельности и спорт не исключение. Люди стали отказываться от занятий и экономить. Как справляется со сложившейся ситуацией фитнес-студия узнали у Марии Шайтановой — основательницы компании «Дэнсаробика» — фитнес-направления в духе 80-х годов.

Налоговые изменения 2022

Готовы списки налоговых льготников в радиоэлектронике. Кабмин реестры утвердил

Туда вошли производители и разработчики материалов и технологий, а также готовой продукции в радиоэлектроники. Они смогут пользоваться льготами по страховым взносам и налогу на прибыль.

УСН

Как налоговая проверяет бизнес на УСН?

Спецрежимы привлекают внимание начинающих и уже бывалых бизнесменов — налоговая нагрузка меньше, отчетность проще, все гораздо понятнее, чем на общей системе с НДС и налогом на прибыль. Но проверяют тех, кто применяет спецрежимы и, в частности, УСН с той же тщательностью, что и других. Что же именно проверят на УСН?

Как налоговая проверяет бизнес на УСН?
Читать еще