Tetra Pak передает бизнес российскому менеджменту и покидает страну

Об этом говорится в сообщении в пресс-службе шведской Tetra Pak, которая является крупнейшим на российском рынке производителем упаковки.

Компания рассчитывает, что переход компании под местное руководство позволит не прерывать бизнес-процесс, а самые необходимые продукты по-прежнему будут доступны россиянам в качественной упаковке.

Компанию под новым именем возглавят руководители российского представительства Tetra Pak. Предприятие в подмосковной Лобне продолжит выпускать упаковку для продуктов питания в привычном ассортименте.

Импортные упаковочные материалы и компоненты для Tetra Pak попали под ограничения для поставок в РФ 9 апреля, после принятия ЕС пятого пакета санкций.

В начале июня компания обратилась с просьбой в Национальный совет по торговле Швеции, чтобы тот из-за социальной значимости выпускаемой продукции сделать исключение и разрешил продолжить поставки. Однако в ответ на запрос, компания получила отказ.

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