Санкции 2022

Tetra Pak передает бизнес российскому менеджменту и покидает страну

Решение принято из-за нарушения поставок и сбоях из-за этого в операционной деятельности компании.

Версия для печати

Об этом говорится в сообщении в пресс-службе шведской Tetra Pak, которая является крупнейшим на российском рынке производителем упаковки.

Компания рассчитывает, что переход компании под местное руководство позволит не прерывать бизнес-процесс, а самые необходимые продукты по-прежнему будут доступны россиянам в качественной упаковке.

Компанию под новым именем возглавят руководители российского представительства Tetra Pak. Предприятие в подмосковной Лобне продолжит выпускать упаковку для продуктов питания в привычном ассортименте.

Импортные упаковочные материалы и компоненты для Tetra Pak попали под ограничения для поставок в РФ 9 апреля, после принятия ЕС пятого пакета санкций.

В начале июня компания обратилась с просьбой в Национальный совет по торговле Швеции, чтобы тот из-за социальной значимости выпускаемой продукции сделать исключение и разрешил продолжить поставки. Однако в ответ на запрос, компания получила отказ.

Ранее по теме:

Остались вопросы? Задайте их нам!

«Клерк.Консультации» - сервис, где бухгалтеры, кадровики и ИП могут задать неограниченное количество вопросов на любые темы и получить ответ в течении суток! Эксперты дадут быстрые и развернутые ответы на любые вопросы о кадрах, праву, бухучету, налогах

И это все всего от 6 000 рублей в месяц. Попробуйте сейчас, заполните форму ниже и нажмите “отправить”.

Повышение квалификации

НДС

Бухгалтеры ждут, когда НДС с авансов отменят. Дождутся ли?

Зачастую приход денег на счет в последние дни квартала для бухгалтеров не радость, а беда. Всему виной НДС с аванса. Бухгалтерам бы очень хотелось, чтобы мечта об отмене авансового НДС воплотилась в жизнь, но пока никакого законопроекта на этот счет

Новые ФСБУ и ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

Когда был издан ПБУ 18/02, то все бухгалтеры были в ужасе от того, какой он сложный. Сейчас пальму первенства по сложности перехватил ФСБУ 25/2018. Однако ПБУ 18/02 не теряет своей актуальности. Значит в нем надо разбираться.

Новые ФСБУ и ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

Мероприятия

Разместить
Госзакупки

Изменения в законодательстве по закупкам в 2022 году

В рамках антикризисных мер внесены изменения в законодательство о закупках, направленные на обеспечение стабильности на рынке государственных и муниципальных закупок по Закону № 44-ФЗ, а также корпоративных закупок, осуществляемых по Закону № 223-ФЗ.

Изменения в законодательстве по закупкам в 2022 году
НДФЛ

Введут необлагаемый НДФЛ и взносами норматив для компенсации дистанционщикам

Работодатели обязаны компенсировать дистанционным работникам расходы на оборудование, электричество, интернет и т.д. Такая компенсация не облагается НДФЛ и взносами. Но нет никакого норматива. Он будет.

Читать еще