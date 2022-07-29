DHL с сентября прекратит доставлять грузы и документы внутри России

Об этом сообщает сайт почтового оператора.
Компания уточняет, что отправления не будут приниматься из-за «существенных» технических проблем. Они связаны со сбоями в работе информационных систем и инфраструктуры. Помимо этого, группой Deutsche Post DHL, единственным акционером АО «ДХЛ Интернешнл», были введены законодательные ограничения, не позволяющие вести бизнес в России.
Прием и доставка отправлений в Россию из-за рубежа были остановлены DHL в марте.
Логистическая компания DHL была основана в 1969 году в США. Сейчас эта компания входит в группу компаний Deutsche Post DHL со штаб-квартирой в Бонне (Германии).
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