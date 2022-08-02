Налоговики требуют от поставщика убрать из книги покупок его собственный счет-фактуру на аванс

Такая история приключилась с подписчицей нашего канала «Красный уголок бухгалтера».

Компания получила предоплату от покупателя, сформировала счет-фактуру, отразила ее в книге продаж.

В дальнейшем сделку расторгли, деньги вернули покупателю.

Поставщик, следуя нормам НК, отразил этот счет-фактуру в книге покупок. Ведь аванса больше нет. Уплаченный ранее НДС следует принять к вычету.

Но налоговики потребовали убрать вычет, пересдать декларацию и доплатить НДС.

Причина — действия покупателя. Ранее он принял на вычет НДС по авансовому счету-фактуре. После возврата аванса надо было восстановить тот НДС (отразить его в книге продаж). Но покупатель это не сделал.

Вместо того, чтобы требовать НДС с покупателя, налоговики решили требовать его с поставщика.

То есть, компания должна заплатить НДС с предоплаты, которой больше нет, по сделке, которой не было.

Коллеги советуют: «На будущее — не давать всяким мутным клиентам счет-фактуру на аванс».

Участники обсуждения также высказывают такое мнение:

— Вы предоплату получили? Получили. НДС тогда к уплате начислили? Начислили. Предоплату вернули? Вернули. Значит НДС на возмещение.

Если по мнению ИФНС контрагент плохой и надо убрать НДС с вычета, значит надо убрать и НДС с начисленной предоплаты.

Кстати, такая ситуация может возникнуть и без возврата денег. Например, покупатель отразит у себя в книге покупок и авансовый счет-фактуру, и отгрузочный. А отражать авансовый в книге продаж не будет. Крайним снова станет поставщик, с которого потребуют уплатить двойной НДС по одной сделке.