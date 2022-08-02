Минцифры предлагает крупным банкам вложить деньги в электронику

Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на итоги закрытого совещания в министерстве. В нем приняли участие и представители кредитных организаций ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк.

Ставка по таким льготным кредитам для вендоров электроники будут не выше 5% годовых при минимальной сумме займа 4 млрд рублей. Сейчас производители не могут вкладывать достаточно денег в развитие из-за нехватки оборотных средств, а ставки по кредитам для компаний по производству электроники являются высокими.

Банкам-партнерам Минцифры обещает вернуть разницу между рыночной и льготной процентной ставками. Деньги на это будут взяты из резервного фонда. На полученные средства компаниям можно закупать комплектующие или вложить их в инвестпроект.

Сам проект по кредитованию производителей электроники «находится в стадии проектирования».

У российских вендоров есть проблемы с выполнением заказов из-за отсутствия своих аналогов для замены иностранных комплектующих, а сами поставщики требуют полную предоплату, поэтому, скорее всего, программа будет востребована у российских компаний. В этом уверены эксперты и участники рынка.

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