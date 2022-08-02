Инвестдайджест. Российские акции дешевеют, а рубль дорожает из-за турне спикера Пелоси

📊 Индекс МосБиржи завершил торги накануне снижением на 1,52%. Потеряли в цене акции компаний-экспортеров, на которых плохо влияют снижение цен на сырьевые товары и укрепление рубля. Американский фондовый рынок в понедельник также снизился, но незначительно.

🇷🇺 В понедельник рубль подорожал на 2,4% — до 60,2 за доллар. Сегодня из-за азиатского турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси особенно высокая волатильность, по мнению аналитиков SberCIB Investment Research, может быть в паре юань-рубль.

🛢 2 августа котировки Brent торгуются вблизи $99 за баррель. Падение вызвано ожиданием инвесторами итогов заседания технического комитета ОПЕК+. Вероятно, во вторник цены на сорт отступят в диапазон $97–98 за баррель.

💼 В понедельник движения котировок госдолга были незначительными, а оборот торгов — низким. Доходности изменились в диапазоне плюс-минус 5 б. п. Во вторник существенных изменений на рынке не ожидается.

По материалам СберИнвестиции