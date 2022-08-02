Блокировка счетов

Для юристов и бухгалтеров уточнят положение об отправке данных в Росфинмониторинг

Проект проходит общественное обсуждение. В нем определяются порядок и сроки направления в Росфинмониторинг сведений о принятых мерах ‎по замораживанию денежных средств.

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Публичное обсуждение поправок будет завершено 17 августа.

Новое правило затронет юридические и бухгалтерские фирмы, а также адвокатов, нотариусов и всех, кто имеет право совершать сделки от имени клиента, либо по его поручению.

Речь идет о таких процедурах, как:

  • сделки с недвижимостью;
  • управление деньгами, ценными бумагами или прочим имуществом клиента;
  • создание юрлиц и иностранных структур без образования организаций.

Компанию обяжут указать в электронном сообщении:

  • данные для идентификации клиента;
  • основание для заморозки и ее дату;
  • денежную сумму или цену имущества, по которым приняли такую меру;
  • другую информацию (если она есть) о блокировке.

В случае одобрения поправки вступят в силу 1 декабря.

Напомним, передать сведения о заморозке в Росфинмониторинг нужно за один рабочий день.

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Блокировка счетов

Для юристов и бухгалтеров уточнят положение об отправке данных в Росфинмониторинг

Проект проходит общественное обсуждение. В нем определяются порядок и сроки направления в Росфинмониторинг сведений о принятых мерах ‎по замораживанию денежных средств.

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