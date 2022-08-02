Для юристов и бухгалтеров уточнят положение об отправке данных в Росфинмониторинг

Публичное обсуждение поправок будет завершено 17 августа.
Новое правило затронет юридические и бухгалтерские фирмы, а также адвокатов, нотариусов и всех, кто имеет право совершать сделки от имени клиента, либо по его поручению.
Речь идет о таких процедурах, как:
- сделки с недвижимостью;
- управление деньгами, ценными бумагами или прочим имуществом клиента;
- создание юрлиц и иностранных структур без образования организаций.
Компанию обяжут указать в электронном сообщении:
- данные для идентификации клиента;
- основание для заморозки и ее дату;
- денежную сумму или цену имущества, по которым приняли такую меру;
- другую информацию (если она есть) о блокировке.
В случае одобрения поправки вступят в силу 1 декабря.
Напомним, передать сведения о заморозке в Росфинмониторинг нужно за один рабочий день.
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