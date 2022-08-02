На «Клерке» разместили вакансию бухгалтера в Ереван. Требуют знать 1С, БИТ-Финанс и русский язык

В обязанности будущего работника входит ведение бухгалтерского учета на участке затрат, а также работа со счетами 51, 52, 91, 19, 44, 60, 76.
Работодатель уточняет, что для такой работы достаточно двухлетнего опыта работы бухгалтером на участках банк и затратных счетах.
Также нужно знать основы гражданского, налогового и валютного законодательства Армении, а также понимать принципы бухучета.
И все это — на русском языке.
За работу обещают конкурентоспособный доход. Но не уточняют какой.
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