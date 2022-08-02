Запрет «неквалам» покупать иностранные акции приведет к оттоку инвесторов. Брокеры предупредили Центробанк

Об этом сообщает сайт объединения.
Ассоциация направила в Банк России свои замечания, где перечислила возможные последствия такого запрета.
А именно, из-за недопуска «неквалов»:
- инвесторы лишатся возможности диверсифицировать свои портфели;
- риски инвестиций возрастут в несколько раз;
- розничные инвесторы не захотят вкладывать деньги в отечественные ценные бумаги;
- как итог, случится отток инвесторов.
Вместо запрета ассоциация предлагает разрешить неквалифицированным инвесторам держать в портфеле не более 50% иностранных активов.
О планах ввести временный запрет на новые вложения в иностранные бумаги в конце июля заявил ЦБ. Регулятор считает, что так он защитит розничных инвесторов от рисков, которые влечет приобретение таких активов.
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