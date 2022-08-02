Инвестиции

Запрет «неквалам» покупать иностранные акции приведет к оттоку инвесторов. Брокеры предупредили Центробанк

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выступила против таких планов ЦБ и предупредила, что финансовая система только проиграет из-за такого решения.

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Об этом сообщает сайт объединения.

Ассоциация направила в Банк России свои замечания, где перечислила возможные последствия такого запрета.

А именно, из-за недопуска «неквалов»:

  • инвесторы лишатся возможности диверсифицировать свои портфели;
  • риски инвестиций возрастут в несколько раз;
  • розничные инвесторы не захотят вкладывать деньги в отечественные ценные бумаги;
  • как итог, случится отток инвесторов.

Вместо запрета ассоциация предлагает разрешить неквалифицированным инвесторам держать в портфеле не более 50% иностранных активов.

О планах ввести временный запрет на новые вложения в иностранные бумаги в конце июля заявил ЦБ. Регулятор считает, что так он защитит розничных инвесторов от рисков, которые влечет приобретение таких активов.

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Инвестиции

Запрет «неквалам» покупать иностранные акции приведет к оттоку инвесторов. Брокеры предупредили Центробанк

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выступила против таких планов ЦБ и предупредила, что финансовая система только проиграет из-за такого решения.

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