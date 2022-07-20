Некоторым инвесторам ограничат доступ к иностранным бумагам. Образование теперь не в счет

В пять раз, до 30 млн рублей, возрастает имущественный ценз, а экономическое образование перестанут учитывать.
Такую концепцию разработал Центробанк для «лучшей защиты инвесторов». Озвучил ее глава Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
В Центробанке считают, что неквалифицированным инвесторам из-за санкций не под силу управлять рисками от инвестиций в иностранные ценные бумаги, - это риски «принципиально новой природы».
Регулятор сегодня представил свою новую концепцию по защите розничных инвесторов. Документ обсудят в думе и кабмине.
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