Инвестиции

Некоторым инвесторам ограничат доступ к иностранным бумагам. Образование теперь не в счет

Совершать сделки с иностранными ценными бумагами смогут только квалифицированные инвесторы. При этом требования для получения этого статуса ужесточат.

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В пять раз, до 30 млн рублей, возрастает имущественный ценз, а экономическое образование перестанут учитывать.

Такую концепцию разработал Центробанк для «лучшей защиты инвесторов». Озвучил ее глава Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

В Центробанке считают, что неквалифицированным инвесторам из-за санкций не под силу управлять рисками от инвестиций в иностранные ценные бумаги, - это риски «принципиально новой природы».

Регулятор сегодня представил свою новую концепцию по защите розничных инвесторов. Документ обсудят в думе и кабмине.

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