Как в программу «Налогоплательщик ЮЛ» загрузить книгу продаж: инструкция от ФНС

Имя файла книги продаж — «NO_NDS.9_...». Путь загрузки такой: «Сервис / Прием документов из файлов».

Но загрузка возможна только с основным файлом декларации (разделы 1 — 7) «NO_NDS_...».

Если у вас есть только файл книги продаж, то сначала в программе надо создать декларацию — «Документы / Налоговая отчетность».

Потом уже туда надо загрузить раздел 9.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 28.07.2022 № АБ-3-6/7959@.

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