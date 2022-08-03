Декларация по НДС

Как в программу «Налогоплательщик ЮЛ» загрузить книгу продаж: инструкция от ФНС

Бесплатно формировать декларации можно в программе «Налогоплательщик ЮЛ». В нее можно загрузить и уже готовые файлы. Но раздел 9 (книга продаж) декларации по НДС надо грузить вкупе с другими разделами.

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Имя файла книги продаж — «NO_NDS.9_...». Путь загрузки такой: «Сервис / Прием документов из файлов».

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Но загрузка возможна только с основным файлом декларации (разделы 1 — 7) «NO_NDS_...».

Если у вас есть только файл книги продаж, то сначала в программе надо создать декларацию — «Документы / Налоговая отчетность».

Потом уже туда надо загрузить раздел 9.

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Такое разъяснение дает ФНС в письме от 28.07.2022 № АБ-3-6/7959@.

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