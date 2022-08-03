Как в программу «Налогоплательщик ЮЛ» загрузить книгу продаж: инструкция от ФНС

Имя файла книги продаж — «NO_NDS.9_...». Путь загрузки такой: «Сервис / Прием документов из файлов».
Но загрузка возможна только с основным файлом декларации (разделы 1 — 7) «NO_NDS_...».
Если у вас есть только файл книги продаж, то сначала в программе надо создать декларацию — «Документы / Налоговая отчетность».
Потом уже туда надо загрузить раздел 9.
Такое разъяснение дает ФНС в письме от 28.07.2022 № АБ-3-6/7959@.
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