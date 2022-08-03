Инвестиции

Инвестдайджест. Российский рынок снижается, рубль расположился на комфортном уровне

Страны «Большой семерки» изучают возможности полного запрета на транспортировку российской нефти, если ее стоимость не была согласована, это оказывает давление на рынок.

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📊 Индекс МосБиржи потерял 1,96% по итогам торгов. В СМИ появились сообщения о расширении санкций со стороны США и Канады, а также об изучении странами «Большой семёрки» возможности новых санкций. 

🇷🇺 Во вторник торги рублём закрылись на уровне 60,3 за доллар. Похоже, что уровень 60 за доллар и 9 за юань сейчас комфортны как для покупателей, так и для продавцов валюты. По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, рубль в среду останется вблизи этих отметок.

🛢 Нефть сорта Brent продолжает торговаться вблизи $100 за баррель после выхода данных Американского института нефти (API). Скорее всего, цены за день не скорректируются и по-прежнему будут находиться в районе $100 за баррель.

💼 Во вторник рынок госдолга оставался стабильным, доходности преимущественно двигались в диапазоне плюс-минус 5 б. п.

По материалам СберИнвестиции

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