Инвестдайджест. Российский рынок снижается, рубль расположился на комфортном уровне

📊 Индекс МосБиржи потерял 1,96% по итогам торгов. В СМИ появились сообщения о расширении санкций со стороны США и Канады, а также об изучении странами «Большой семёрки» возможности новых санкций.

🇷🇺 Во вторник торги рублём закрылись на уровне 60,3 за доллар. Похоже, что уровень 60 за доллар и 9 за юань сейчас комфортны как для покупателей, так и для продавцов валюты. По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, рубль в среду останется вблизи этих отметок.

🛢 Нефть сорта Brent продолжает торговаться вблизи $100 за баррель после выхода данных Американского института нефти (API). Скорее всего, цены за день не скорректируются и по-прежнему будут находиться в районе $100 за баррель.

💼 Во вторник рынок госдолга оставался стабильным, доходности преимущественно двигались в диапазоне плюс-минус 5 б. п.

По материалам СберИнвестиции