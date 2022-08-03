Финансовый кризис

«Автоваз» предложил работникам «Лада Ижевск» пять зарплат при увольнении. Это примерно 12 МРОТ

Сотрудники предпенсионного возраста, которые захотят досрочно уйти на пенсию, получат семь средних зарплат или единовременно 360 тыс. рублей

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Об этом говорится в сообщении ТАСС. Агентство ссылается на пресс-службу компании. 

У компании возник переизбыток сотрудников из-за приостановки производства Lada Vesta.

В этой ситуации «Автоваз» предложил два выхода:

  • занять на заводе тех, кто не хочет увольняться, в планах развитие штамповочного и пластикового производств;
  • поддержать сотрудников, которые планируют завершить работу на предприятии, в том числе предложить им работу на других предприятиях города и региона или выплатить компенсацию.

Также компания будет обучать сотрудников новым профессиям за счет завода.

Массовые сокращения проводиться на заводе не будут, все предложенные меры поддержки являются сугубо добровольными для каждого работника, говорится в сообщении.

Возобновление производства Lada Vesta намечено на начало 2023 года.

В июне после долгого простоя вышла первая модель «АвтоВАЗа» – упрощенная версия Lada Granta.

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