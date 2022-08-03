Бизнес взял рекордное число кредитов, а риски за них взяла корпорация МСП

Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.

В штуках кредиты выросли в семь раз, с 2 тыс. до 15 тыс. Предприятия, которые получили кредиты под поручительство МСП удвоились. Среди них 97% компаний микро- и малого бизнеса. В этих компаниях работает более 230 тыс. человек.

По регионам:

в Краснодарском крае кредиты бизнесу выданы на сумму 11,8 млрд рублей (рост в 5,5 раз);

в Новосибирской области на 7,6 млрд рублей, (+2,4 раза);

в Свердловской области - 6,4 млрд рублей, (+1,5 раза);

в Крым рост с трех договоров до 489.

Такое число компаний смогли получить кредиты из-за «зонтичных» поручительств корпорации, когда МСП берет на себя 50% рисков, которые при других обстоятельствах свалились бы на бизнес.

Ранее мы сообшщали, что для малого и среднего бизнеса разработали льготную кредитную программу. Они смогут получить оборотные кредиты сроком до 1 года, и инвестиционные кредиты сроком на 3 года. Ставки до 13,5% для малого бизнеса и 15% для среднего.