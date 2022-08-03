Новая функция в ЛК. Компании и ИП могут передать сведения о переводах через иностранные кошельки

Приведем пример для ИП.

Список иностранных электронных кошельков можно посмотреть тут.

Для того чтобы направить в ФНС информацию о переводах через иностранные электронный кошельки без открытия счета, предпринимателю надо зайти в ЛК налогоплательщика. Далее выбираем «Жизненные ситуации» и переходим в раздел «Информировать о счете в банке, расположенном за пределами РФ».

После этого выбираем пункт «Отправить отчет о движении средств резидентов».

Формируем отчет вручную. В разделе 1 «Общие сведения» выбираем пункт «Сведения о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг».

Далее заполняется информация:

об электронном средстве платежа; сумме переводов.

И прикладываются сканы документов.