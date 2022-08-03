Электронный кошелек

Новая функция в ЛК. Компании и ИП могут передать сведения о переводах через иностранные кошельки

Сдать отчет надо в течение 30 дней после окончания квартала. Но только в том случае, если сумма переводов превысила 600 тысяч рублей.

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Приведем пример для ИП.

Список иностранных электронных кошельков можно посмотреть тут.

Для того чтобы направить в ФНС информацию о переводах через иностранные электронный кошельки без открытия счета, предпринимателю надо зайти в ЛК налогоплательщика. Далее выбираем «Жизненные ситуации» и переходим в раздел «Информировать о счете в банке, расположенном за пределами РФ».

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После этого выбираем пункт «Отправить отчет о движении средств резидентов».

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Формируем отчет вручную. В разделе 1 «Общие сведения» выбираем пункт «Сведения о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг».

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Далее заполняется информация:

  1. об электронном средстве платежа;
  2. сумме переводов.

И прикладываются сканы документов.

Напоминаем, если компания или ИП не передаст в ФНС этот отчет, то ее оштрафют по п. 1.1 ст. 15.25 КоАП в размере от 20% до 40% суммы, зачисленной на электронное средство платежа.

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