Чиновникам, судьям и силовикам хотят запретить покупать дома в странах НАТО. На детей и жен тоже оформить не дадут

Такой законопроект внесен в Госдуму.

Поправки касаются президента РФ, депутатов Госдумы, сенаторов и министров, а также руководителей в Следственном комитете РФ, МВД, ФСБ и других органах. Запрет предлагается вынести и в отношении жен и несовершеннолетних дети перечисленных чиновников, судей и силовиков.

«У госаппарата не должно быть двойной лояльности. Ни гражданств, ни счетов, ни недвижимости и прочих "запасных аэродромов" за границей», — считают авторы документа.

В случае принятия документа купить недвижимость нельзя будет не только лично, но и косвенно, через третьих лиц. Если чиновник откажется добровольно освободить площадь на такой территории, то через три месяца после принятия документа произойдет отчуждение этой недвижимости.

Ранее мы рассказывали, что из России годами вывозили миллиарды с помощью аппаратов для надувания бутылок. Всего нелегально вывели более 40 млрд рублей. Нарушители действовали с помощью завышения цен на термопластавтоматы.